高雄男超商隨機搭訕女客性侵 逃跑又回現場偷竊

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄李姓男子昨天凌晨在鳳山某間超商內當眾隨機搭訕性侵一名女客人，遭其他客人嚇阻逃跑，但數小時後又重返超商偷竊遭逮。雄檢今天依妨害性自主等罪聲押獲准。

檢警調查，37歲無業李姓男子昨天凌晨2時進入鳳山區某間超商後，發現一名女客人獨自坐在座位區，經搭訕未果，李男竟強行拉扯女子衣服、褲子、內褲，超商店員發現後馬上跑去打電話報警，但他卻趁隙將女子拉到旁邊以手指性侵得逞，經在場店員跟客人嚇阻，李男才倉皇逃離現場。

不料，李男同天凌晨5時許又因不明原因返回超商，竊取一瓶麥香紅茶和一包口香糖，因超商店員記得他的身形特徵，立即通報轄區高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所到場處理；但李男仍不配合盤查，甚至直接出拳攻擊員警致擦挫傷，在場員警經噴灑辣椒水制伏他後，帶回所內調查。

李男接受警方詢問時均否認犯行或沉默以對，警方經調閱監視器畫面、證人筆錄等，將他依妨害公務、妨害性自主、竊盜等罪，移送高雄地檢署偵辦。

檢方今天複訊後，認為李男涉犯妨害性自主罪嫌重大，且還在公眾處所隨機針對不認識路人犯案，有反覆實施犯罪之虞，中午經向高雄地方法院聲押獲准。（編輯：謝雅竹）1110706