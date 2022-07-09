男子登茶岩山扭傷骨折 黑鷹直升機吊掛救援
2022/7/9 15:19（7/9 15:31 更新）
羅姓男子攀登茶岩山時左腳不慎受傷難以行走，且有高山症症狀，台中市消防局獲報馳援，空勤總隊也出動黑鷹直升機協助將傷者吊掛下山送醫。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月9日
（中央社記者趙麗妍台中9日電）63歲羅姓男子攀登台中市茶岩山，不慎扭傷左腳踝疑似骨折，行走困難，且有高山症狀，台中市消防局獲報救援，空勤總隊派遣黑鷹直昇機，將男子吊掛下山，送醫救治。
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台中市消防局今天透過文字稿表示，一行19人的登山隊昨天攀登茶岩山，其中羅姓男子左腳踝扭傷行走困難，昨天晚間6時31分報案求援，消防局派遣人員上山搶救。今天上午8時26分接獲傷者，評估有高山症狀，且左腳疑似骨折無法行走。
搜救人員以背負方式將羅男移往空曠處，並申請空勤總隊以黑鷹直昇機吊掛，現場天氣狀況穩定，傷者成功吊掛，在東勢河濱公園降落，由救護車送醫救治。（編輯：郭諭儒）1110709
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