高市警局長林炎田上任 陳其邁盼更精進治安作為

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄市警察局今天舉行局長交接典禮，新任警察局長由警政署警政委員林炎田出任。高雄市長陳其邁表示，希望新任局長在好的基礎上，更加精進治安作為，落實治安工作。

陳其邁下午主持警察局卸任、新任局長交接典禮，卸任警察局長黃明昭已升任警政署署長，新任警察局長由林炎田出任，警政署副署長劉柏良擔任監交人。

陳其邁表示，林炎田曾任高雄市刑事大隊大隊長，對高雄治安非常熟悉，歷任警察局長過去都有傑出表現，希望林炎田無縫接軌，尤其嚴格取締酒駕、打擊暴力犯罪、掃蕩毒品、槍擊案等治安工作，全力打擊犯罪，保障市民安全。

另外，市府向中央爭取經費投入新建鳳山及鼓山兩個分局，陳其邁表示，希望林炎田督導廳舍工程加速完成，並持續向中央協調高雄警察繁重加給，讓基層警察受到最好照顧。

針對年底選務工作，林炎田表示，整體治安維護是重中之重，有關查賄制暴、選舉賭盤、不實爭議訊息、境外勢力等，都會影響選舉公正性，警察會強力查處，展現公權力，確保選舉的公平公正。

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有關國民黨高雄市長參選人柯志恩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，陳其邁接受媒體聯訪時說，衛生局已啟動居家照護系統，祝她早日康復。

陳其邁並表示，跑行程時要多更換口罩，如果沒有常換、沒有勤洗手或有脫下口罩風險都會增高，需多留意。高雄市議長曾麗燕昨天有與柯志恩同桌共餐，她下午出席典禮時接受媒體訪問表示，已自行快篩，結果是陰性。（編輯：謝雅竹）1110711