通緝毒鴛鴦不改本性 台南販毒落網送辦

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同是毒品通緝犯的李姓男子和蔣姓女子夫妻檔，11日晚間在台南市北區陸續落網，警方起出安非他命等物，依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月12日

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（中央社記者張榮祥台南12日電）同是毒品通緝犯的李姓男子和蔣姓女子夫妻檔，昨晚在台南市北區陸續落網，警方起出安非他命，且查出蔣女3年前和前男友共謀涉嫌在汽車旅館洗劫男網友，訊後依法送辦。

台南市警局第五分局警員今天告訴中央社記者，昨晚9時許在北區公園路逮捕33歲李男後，再到海安路3段租屋處逮捕32歲蔣女，查獲3包安非他命（15.66公克）、夾鏈袋、吸食器等贓物。

警方調查，這對毒鴛鴦都是毒品通緝犯，蔣女被判刑8年未到案執行，李男被判刑2年未到案執行，2人遭台南地檢署通緝，落網後坦承販賣毒品。

另外，蔣女2019年10月及11月涉嫌和前男友共謀，透過網路交友，將男網友約到汽車旅館後，趁男網友洗澡時洗劫手機及現金。警方訊後，依法送辦並解送南檢歸案。（編輯：孫承武）1110712