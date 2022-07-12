屏鵝公路壅塞惹怨 警政署長南下視導提6改善指示

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）通往恆春半島的主要幹道屏鵝公路近來因壅塞情形引發民怨。內政部警政署長黃明昭今天特別南下會勘並聽取簡報，做出暑假每個週末應啟動調撥車道以增加疏導量能等6點指示。

警政署今晚發布新聞稿表示，因應暑假旅遊旺季到來，近期民眾於假日行駛台1線前往墾丁及台東的旅遊熱潮湧現，上個週末因龐大車流導致屏鵝公路壅塞情形發生，引起民怨。

為加強疏導假日車流，警政署說，黃明昭今天特別南下前往易壅塞路段台1線枋山段聽取簡報，並邀請高雄市交通局副局長黃榮輝、公路總局第三工程處至現地會勘，警政署交通組、屏東縣和台東縣警察局及交通隊等相關單位也都到場研商疏導措施。

警政署表示，黃明昭經聽取簡報資料和相關意見後，現場作出6點指示，包括台1線規劃交通疏導崗，請屏東縣警察局全力疏導，其中易壅塞重要路口，需由資深員警指揮疏導，以便機動應處各種交通狀況；台1線施工路段與公路總局第三工程處隨時協調聯繫，施工路段於暑假假日期間應恢復雙向4車道通行，以利車流疏解。

以及，暑假每個週末都應啟動調撥車道，以增加疏導量能；啟動台1線與台9線車輛截流措施，避免車流大量湧入台1線，以提高疏導效能；假日每小時定點發布新聞，並請三工處於台26線與台1線北上CMS提供民眾道路壅塞即時訊息及壅塞時段，讓民眾妥善規劃行程。

最後，每周四、五透過媒體提前宣導用路人多收聽警廣及使用相關交通路況APP，以即時掌握交通路況，避開壅塞路段。

警政署說，屏東縣警察局14日還將邀集2名學者到現場勘查，共商交通對策。

另，黃明昭今天在現場提供具體交通疏導改善建議外，他也期望在各相關單位全力協助共同合作下，本週假日能有效疏導車流，讓民眾能開心出遊，平安順暢返家。（編輯：張銘坤）1110712