高檢署辦國際研討會 美國緝毒署分享執法經驗

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（中央社記者蕭博文台北15日電）台灣高等檢察署今天表示，為深化國際緝毒合作，7月13、14日擴大舉辦跨境緝毒國際研討會，美國緝毒署人員親自分享執法經驗，並共同研商跨境緝毒情資整合及互助模式。

高檢署發布新聞稿指出，為持續落實行政院「新世代反毒策略行動綱領」第2期就緝毒面的推動重點「境外合作、邊境防堵」，並進一步強化跨境緝毒情資整合及深化國際緝毒合作，以痛打跨國境毒品犯罪，因此擴大舉辦研討會。

新聞稿指出，研討會邀請美國緝毒署等美方執法人員與調查局、警政署及海巡署等辦理跨國緝毒的第一線同仁，就國際毒品情勢進行分析交流，並討論因疫情影響東南亞毒品走私路徑等議題，以利台美雙方就將來跨境緝毒工作建立互信及溝通合作管道。

此外，針對近期合成毒品變化快速所帶來挑戰，研討會也特別邀請台灣大學醫學院法醫學科暨研究所所長翁德怡等人，分享趨勢變化、國外早期預警機制及新興合成毒品管制等議題。

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新聞稿另指出，行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥及美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）受邀開幕致詞。

高檢署說，高檢署檢察長張斗輝、調查局長王俊力、警政署長黃明昭、海巡署長周美伍、財政部關務署長彭英偉、國防部憲兵指揮部副指揮官夏德宇等緝毒單位首長均親自與會，展現各緝毒系統對於打擊跨國境毒品犯罪重視。（編輯：方沛清）1110715