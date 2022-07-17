機車翻倒北宜路旁 員警鍥而不捨救回跌落坡底男子

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（中央社記者王鴻國新北17日電）新店分局有員警巡邏時發現一台機車翻倒在北宜路旁，但山坡附近都未發現騎士身影，經調閱監視畫面及追查得知騎士已失蹤多日，經擴大搜救才找到跌落坡底200公尺處男子，送醫無大礙。

新店分局今天發布新聞稿指出，新店分局碧山派出所員警昨天下午4時許執行巡邏勤務，在石碇區北宜路四段21.6K處，發現一台機車翻倒在路旁草叢，懷疑機車騎士可能跌落山坡，員警於是攀爬至山坡底下四處搜尋，都未發現任何蹤影。

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員警鍥而不捨調閱路口監視系統，發現這台機車於7月12日5時許曾有行經蹤跡，但擴大調閱附近監視畫面，卻未發現機車蹤影。員警依現場遺留背包內的資料，連絡40歲孫姓車主的母親，才得知孫男從12日就失蹤了。

警方表示，昨天陪同孫男的母親再度返回事故現場搜尋，最後終於發現孫男竟跌落山坡底約200公尺處，警消在一棟倒下大樹樹幹下發現脫光衣褲的孫男，沒有嚴重擦挫傷，經送醫治後已無大礙。（編輯：陳仁華）1110717