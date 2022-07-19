中油涉貪案再擴大 前勞工董事聲押獲准

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案再擴大，檢調查出中油前勞工董事陳姓男子涉貪，6月22日以涉貪污罪犯罪嫌疑重大，且有串供滅證之虞聲押獲准，詳細案情仍待釐清。

橋頭地檢署偵辦徐漢涉向業者收回扣案，檢調人員更在辦公室搜出新台幣2710萬元，檢方5月偵結起訴徐漢在內等21人、3間公司，並查出黎姓課長和袁姓技術員涉收賄20萬和42萬多元，依貪污等罪起訴黎、袁男及3名行賄廠商。

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不過，檢察官在清查廠商標案細節和金流時又查出案外案，並在6月間傳喚中油前勞工董事陳姓男子。檢調人員查出，身為勞工董事的陳男在任內涉貪，雖然他去年已卸下董事一職，但檢調人員經傳喚訊問後，6月22日依涉犯貪污罪嫌疑重大、有串供滅證之虞，向橋頭地方法院聲押獲准。詳細涉貪金額仍待清查。

至於陳男涉貪案是否與徐漢有關，橋頭地檢署接受中央社記者電訪則低調表示，由於案件目前仍在偵辦當中，細節不方便透露。（編輯：黃世雅）1110719