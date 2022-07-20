移交受刑人回家服刑 檢察官吐露千里波折秘辛

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法務部20日表示，迄今已完成13件跨國受刑人移交作業，國際及兩岸法律司檢察官戎婕表示，犯錯不代表不能回家，法務部會伸出援手，協助因案在外國服刑的國民返台執行。中央社記者蕭博文攝 111年7月20日

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（中央社記者蕭博文台北20日電）法務部今天表示，迄今已完成13件跨國受刑人移交作業，包括將在史瓦帝尼服刑的2名台籍男子接收回台執行；檢察官戎婕說，犯錯不代表不能回家，法務部會伸出援手。

法務部今天舉行媒體茶敘，由國際及兩岸法律司報告業務；國兩司檢察官戎婕表示，2名台籍男子在史瓦帝尼王國因走私犀牛角遭逮，各遭判刑11年並於當地服刑。

戎婕說，家屬於民國106年間向總統府陳情，指2人求助無門、絕望，擔心死在非洲；法務部獲悉後，立即指引家屬依跨國移交受刑人法，於107年正式提出聲請。

戎婕表示，法務部於108年與史瓦帝尼締結「跨國移交受刑人協定」，建立本案法源基礎，隨後展開派員入監確認受刑人意願、審議小組會議等程序。

戎婕指出，本案執行受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響數度波折，包括受刑人確診、全球航空停擺，甚至因Omicron變種病毒來襲，接收團隊出發前一天接到班機停飛的訊息，直到今年3月才將受刑人接回台灣。

她說，犯錯不代表不能回家，法務部都會適時伸出援手，如今2人已在監獄服刑、表現良好；受刑人的家屬也曾說，在台灣什麼都好，能回來就是好，也鼓勵受刑人好不容易回來台灣，一定要珍惜。

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國兩司檢察官黃柏翔則分享將英國受刑人移交母國服刑的過程，表示法務部為此建立跨國、跨部會團隊，成員包括外交部、內政部移民署等，並邀請英國在台辦事處、英國皇家監獄及假釋署派員加入，雖因疫情而延宕進程，最終仍順利於6月底將英籍受刑人移交英國警官帶返英國入監執行。

黃柏翔說，過程中有許多事情要處理，包括協調開設專門報到櫃檯，以保障受刑人隱私與戒護安全，還要幫忙注意機場兌換外幣服務，以利受刑人將在台服刑賺取的勞作金換成英鎊，甚至也要協調有關單位，暫時保管英國警官帶來的警用手銬，直到飛機升空，心中大石才能放下。（編輯：張銘坤）1110720