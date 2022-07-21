變臉謎片牟利千萬高嘉瑜雞排妹受害 朱玉宸一審判5年6個月

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網紅「小玉」朱玉宸（中）利用電腦軟體剪接變造知名人物立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹成色情影片牟利；新北地院21日下午宣判朱玉宸有期徒刑5年6月。圖為新北地院6月9日審理辯論結束，朱玉宸離開時全程不發一語。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）網紅「小玉」朱玉宸利用電腦軟體剪接變造知名人物立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹成色情影片牟利；新北地院下午宣判朱玉宸有期徒刑5年6月，助理莊炘睿3年8月徒刑。

網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿利用人工智慧深偽技術與合成軟體，合成119名被害人臉部圖像，製作猥褻與色情影片並散播牟利新台幣1000餘萬元，涉犯妨害風化、個資法、加重誹謗等罪，新北地檢署今年3月16日偵結起訴。

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新北地院6月9日一審辯論終結時，朱玉宸與莊炘睿認罪，向被害人道歉；包括高雄市議員黃捷在內，多數被害人都希望重判，並痛斥被害影片在網路流竄，造成無法彌補重大傷害。

新北地院今天宣判，朱玉宸觸犯個人資料保護法，非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪，共119罪，應執行有期徒刑5年6月。莊炘睿共同犯個人資料保護法，應執行有期徒刑3年8月，可上訴。（編輯：方沛清）1110721