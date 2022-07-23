嘉縣2起移工溺水 縣府加強宣導水域安全

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雲林縣三條崙海水浴場16日有2人從事風箏衝浪活動，因突來側面強風吹襲，固定於腳上的衝浪板瞬間受力脫落，衝浪裝備因潮流越漂越遠，所幸落水地點附近有沙洲，2人自行游上沙洲求援。海巡署發現後協調漁民開膠筏及時救援。（海巡署提供）中央社記者姜宜菁傳真 111月7月23日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）暑期到，各地戲水意外案件頻傳，嘉義縣7月發生2起外籍移工溺水，嘉義縣府透過仲介或活動加強宣導水域安全，提醒外籍移工具備親水、樂水的基本安全能力。

根據嘉義縣消防局，2日1名移工在義竹鄉八掌溪堤防新富村段發生救溺案件，消防人員在24小時後尋獲遺體；9日8名泰籍移工在大林鎮台一線三疊溪橋下捕魚，其中1人遲未上岸，消防人員在落水處下游約150公尺處發現遺體。

嘉義縣勞工暨青年發展處副處長林俊傑今天告訴中央社記者，每年此時都有許多外籍移工趁假期出遊戲水，但在疏忽水域安全情況下，造成溺水憾事發生。勞青處將透過仲介、翻譯和辦理活動時提醒外籍移工遠離河道，鄰水面活動須注意安全。

勞青處針對外籍移工辦理木偶戲宣導、戲劇宣導及歌唱聯誼等活動，特別針對水域安全加強宣導，期許移工具備親水、樂水的基本安全能力。

嘉義縣水上救生協會理事長呂文正提醒民眾熟記防溺10招，或是救命5步，溺水者大聲呼救，同行友人打電話向119求救，拿竹竿、樹枝等延伸物，讓溺水者拉住。也可以將球、瓶等漂浮物拋向溺水者，搭乘救生圈、保麗龍等浮具，划向溺水者將他救回。

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另雲林縣三條崙海水浴場16日有2人從事風箏衝浪活動，因突來側面強風吹襲，固定於腳上的衝浪板瞬間受力脫落，衝浪裝備因潮流越漂越遠，所幸落水地點附近有沙洲，自行游上沙洲求援。

海巡署發現後，協調漁民開膠筏及時救援，協助脫困；海巡署第四岸巡隊提醒民眾海邊戲水或從事水上遊憩活動時，務必注意自身安全，並多注意周遭環境變化及備妥相關安全措施，以維自身安全。（編輯：郭諭儒）1110723