鬼月前洗入殮室和冰櫃 酒駕者生命學習服務

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為讓酒駕者反思酒駕不良後果及，台東地檢署27日結合台東市殯葬所，在農曆7月鬼門開前集結多名酒駕社會勞動者參與另類生命學習服務，服務範圍包含冰櫃、退冰室、大體工作室、入殮室、解剖室內環境清潔維護等，盼讓勞動者有所警惕不再犯。（台東地檢署提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年7月27日

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（ 中央社記者盧太城台東27日電）台東地檢署今天安排14名酒駕者參與另類生命學習服務，在農曆鬼月前到殯葬館清洗入殮室和冰櫃，反思酒後駕車可能會發生的後果及憾事。

台東地檢署今天發布新聞稿表示，台東地區酒駕行為嚴重，重大車禍導致死傷者不計其數令人心痛；所造成的社會問題及社會成本難以估計，台東地檢署110年度酒駕案件新收件數1169件，占全部新收件數15.87%，相較於其他地檢署比例更高。

為讓酒駕者反思酒後駕車可能會發生的後果及憾事，今日結合台東市殯葬所，選在民俗月（農曆7月）前，集結14名酒駕社會勞動人參與另類生命學習服務。服務學習範圍區分為冰櫃、退冰室、大體工作室、入殮室、解剖室內環境清潔維護，讓社會勞動人在服務過程中，從中體會及反思酒後駕車可能會發生的後果及憾事。

地檢署人員在一旁提醒勞動人說，許多人喝酒後想要外出，常是為了想去超商買兩罐繼續喝，也就因為這樣發生意外、被取締酒駕，如果真的覺得不喝不舒服，可能是酒精成癮，建議就醫戒除酒癮，地檢署觀護人也會協助引介就醫治療減輕醫療負擔。

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地檢署表示，目前台東基督教醫院、衛福部台東醫院、榮總台東分院都可配合作酒癮治療，戒酒癮並不丟臉，希望透過今天的活動讓酒駕勞動人更警惕，千萬不要再犯， 否則下一次可能就要入監服刑。

台東地檢署將「遏止酒駕」列為重點政策，希望藉由推動司法與醫療合作進行酒駕防制的處遇模式，利用緩起訴附命戒癮治療方式，從根本源頭解決酒駕問題。（編輯：謝雅竹）1110727