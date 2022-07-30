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大雪山森林遊樂區客運自撞山壁 8乘客輕傷送醫

2022/7/30 20:37（7/30 20:53 更新）
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一輛客運30日下午行駛台中市和平區大雪山森林遊樂區內，不明原因突然自撞山壁，車內多人輕傷送醫，警方也到場協助指揮交通，肇事原因待後續調查釐清。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月30日
一輛客運30日下午行駛台中市和平區大雪山森林遊樂區內，不明原因突然自撞山壁，車內多人輕傷送醫，警方也到場協助指揮交通，肇事原因待後續調查釐清。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月30日
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）一輛客運今天下午行駛在台中市和平區大雪山森林遊樂區內，突然自撞山壁，客運車尾又與對向小客車發生擦撞，客運車內22名乘客中，有8人輕傷送醫，警方調查肇事原因。

台中市消防局下午3時58分接獲民眾通報，和平區大雪山200林道內大約42.5公里處，一輛載了22名乘客的客運自撞山壁，現場多人受傷，請求支援。

消防人員到場，協助車內受傷乘客送醫，共有8名乘客輕傷，身體、手、腳有擦挫傷，意識清楚，分別送醫救治。另小客車內4人沒有受傷。

警方初步調查，雙方駕駛都沒有酒精反應，該輛客運在微雨中行駛於山區彎道，不慎右車頭自撞山壁後，客運的左後車尾擦撞對向自小客車車頭。肇事原因後續調查釐清。（編輯：謝雅竹）1110730

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