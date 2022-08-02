虛設公司購空白發票兌獎 2領獎員工遭判拘役20天

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）彰檢和國稅局查出，有人虛設從事加水站業務的公司並購買空白發票，等統一發票開獎，再找出「中獎」發票蓋上公司章，叫員工去領獎，2名負責領獎員工遭法院判拘役20天。

2019年彰化地檢署和國稅局等單位查出，曾男和盧男了解統一發票中獎後兌換獎金流程，虛設7間從事加水站業務的空頭公司，花錢購買空白統一發票，等到發票開出中獎號票，盧男等人再找出相同號碼發票，偽造銷售金額和公司章，派員工林男、張男當人頭，前往郵局及便利商店等地領獎。

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彰檢查出，盧男等人從2016年11月派員工當人頭持偽造發票領獎，已兌換發票高達5萬9203張，兌換金額總計新台幣1596萬5800元，檢察官訊後將盧男等人依刑法詐欺取財等罪起訴，其中主嫌盧男等人案件仍在審理中，至於負責領取獎金的林男等人，彰化地院則作出判決。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，負責領獎的張男與林男，明知所拿的發票都屬於沒有實際交易的不實中獎發票，法官審酌張男、林男以詐術向財政部詐領統一發票中獎獎金，侵害國家財產法益，有害公共利益，所為實有可責，不過考量2人無犯罪紀錄及犯後坦承犯行，依刑法詐欺取財罪，裁處拘役20天，全案仍可上訴。（編輯：陳仁華）1110802