男涉柬埔寨槍殺同夥獲無罪確定 判刑事補償331萬

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（中央社記者劉世怡台北3日電）王姓男子涉嫌在柬埔寨槍殺劉姓販毒同夥後潛逃中國多年後，遣返回台，一審判無期，終獲無罪確定。王因羈押1104天，請求刑事補償，高院裁定每天補償3000元、共331萬2000元。

台灣高等法院刑事補償決定書指出，考量當年桃園地院法官依法訊問王男後，他坦承有持槍殺害劉男，且他案發後即長期定居中國未曾返台，經中國依兩岸司法互助協議才遣返回台，有事實足認有逃亡之虞，法官就些裁定羈押，合乎比例原則，並無違法。

高院日前認定，王男因案突然遭羈押，其本人及家人備受影響，羈押期間身心所遭受痛苦、名譽減損及人身自由拘束，均難認輕微，但法官所為羈押裁定無違法及不當情節，認為每天補償新台幣3000元為適當，他遭羈押天數1104天，准予補償331萬2000元。可向司法院刑事補償法庭提出聲請覆審。

全案緣於，王姓男子於民國102年7月間遣返回台後，解送桃園地檢署歸案。檢警當時指出，王男涉在88年間，與郭姓男子、姨丈劉姓男子等人集資走私海洛因入台；90年間，王男因覬覦毒品利益，持槍前往劉男在柬埔寨住處，趁劉男在床上休息時，朝頭部開槍，擊斃劉男。

檢警指出，事後王男找郭男協助，將劉男遺體掩埋在住處附近的別墅花園。郭男93年間因買賣毒品案在台灣遭逮，供出王男與劉男的毒品交易糾紛，以及王男涉殺人情事。

檢警循線追查，王男已從東南亞輾轉潛逃至中國大陸上海，還以假身分當起販售家具及工業材料的業者。刑事局啟動「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」機制，協請中國大陸上海市公安局協緝後，終將王男遣返回台。

歷審就王男犯行，判無期徒刑（一審、二審）及無罪（更一審及更二審），109年5月更三審判王男無期徒刑，遭最高法院撤銷發回高院更四審審理，更四審去年11月底判王男無罪，並當庭諭知釋放。

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更四審指出，郭男僅從身型辨識屍體為劉男，未必確實。刑事警察局國際刑警證述可知，挖掘骨骸處所，並非郭男所稱埋屍地點，且鑑定結果，國際刑警由柬埔寨取回的骨頭、牙齒不足以證明為人類所有，也無法證明是劉男的骨頭、牙齒。

更四審考量，王男槍擊劉男的供述有瑕疵，卷內證據不足認定有殺人犯行，因此諭知無罪，此件依刑事妥速審判法第8條規定，不得上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1110803