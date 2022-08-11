竹市輪胎行火警釀8死 犯嫌遭起訴檢建請判死刑

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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹地檢署今天表示，新竹市東大路一段某輪胎行火警案，涉案的陳姓男子涉放火造成8人死亡，依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴，檢方建請法院判處被告死刑。

新竹地檢署今天提供新聞資料指出，31歲陳姓男子因積欠債務，經濟狀況不佳，與同住在輪胎行的父母親常因家務起口角，今年6月15日晚間9時40分許，雙方再次爭執。

檢方表示，陳男基於殺害直系血親尊親屬、殺人及放火燒燬現供人使用住宅等犯意，當日開車外出購買汽油後返家，與家人吵架後，將汽油潑灑於輪胎行1樓的工作區、門口旁及地板等處。

檢方指出，事發當時，陳男的妻子、父母親都在1樓，對於陳男潑汽油行為感到害怕，因而報警。陳男竟以打火機引燃衛生紙，朝汽油潑灑處丟擲，立即引燃火勢並發出爆炸聲響，火勢迅速延燒，陳父逃出。

檢方表示，陳男的母親與妻子，上樓想救出在2樓的親人共6人（陳男的妹妹、大嫂、2個兒子、女兒、姪女），但因火勢過大，未能逃出均死亡。陳男受傷、且情緒失控送醫，直至7月13日出院。

檢方認為，陳男只因家務事與父母爭執，為發洩不滿情緒，買20公升汽油全部潑灑在1樓，甚至點燃引起大火，斷絕在2樓的家人逃生機會、造成8人死亡，犯罪手法殘酷。

檢方表示，將陳男依殺害直系血親尊親屬、放火燒燬現供人使用之住宅等罪嫌起訴，且因陳男行凶動機、手段令人髮指，無教化的可能，建請法院判處被告死刑。（編輯：戴光育）1110811