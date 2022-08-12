假投資詐財5700萬 人頭戶遭關旅館控制

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（中央社記者蕭博陽彰化縣12日電）陳姓主嫌率小弟利誘民眾開銀行帳戶後，再帶至旅館控制，並恐嚇這些人頭直到帳戶被列為警示前都不能離開，再以假投資詐得5700多萬元，警方獲報前往高雄市緝獲陳嫌等人法辦。

彰化縣警察局積極配合政策打擊詐騙。員林警分局今天發布新聞稿表示，10日會同刑事警察局、台中市警察局、縣警局霹靂小組等單位，至高雄市三民區一處大樓查獲陳嫌等4人經營詐欺水房，陳嫌指揮3名小弟收購人頭帳戶、提領及轉帳，並將多名帳戶持有人關在台中、南投、彰化等地旅館，彷彿柬埔寨詐騙集團手段。

員林分局指出，集團以假交友、假投資等名義詐騙30多名被害人，合計新台幣5700多萬元，被害人匯款後，即由陳姓主嫌、小弟及其他遭控制人頭戶，以網路迂迴轉匯隱匿金流，全案詢問後依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

另外，員林分局指出，一名陳姓婦人接獲自稱某分局偵查隊長來電，騙稱銀行帳戶涉洗錢案，需付款38萬6000元作為證物，否則她會遭收押，陳婦一時慌張付錢後察覺遭騙，立即趕赴莒光派出所報案。

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線上警力隨即尋找可疑男子，在員林市光明南街與惠明街口見一名男子形跡可疑，上前盤查，男子稱從事網拍工作來與客人交易，但男子談話相當慌張，員警利用技巧突破，男子才坦承接獲詐欺集團指示來向車手收取贓款，警方起出37萬5000元現金及陳婦簽名紙條，依涉犯詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

鹿港分局也透過新聞稿表示，秀安派出所員警日前接獲報案指一名中年男子在秀水鄉農會邊講手機邊操作自動櫃員機，疑遭詐騙，員警到場成功阻止，男子才透露網路交友認識一名女子，女子答應可交往，但要投資10萬元，才可約見面出遊，想不到險遭詐騙。（編輯：謝雅竹）1110812