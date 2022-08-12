議員指醫療暴力案增多 北市警加強巡邏緊密聯繫

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（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市議員汪志冰指出，資料顯示，近年北市發生醫療暴力通報件數增多，其中在急診室發生件數占比最多。北市警局今天表示，會加強巡邏密度，並與醫療機構緊密聯繫及合作。

國民黨台北市議員汪志冰在台北市議會警政衛生部門質詢時指出，醫療暴力案件增多，調閱資料發現，從民國107年至今，台北市醫療暴力通報件數高，型態以言語暴力最多，且因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響；其中，109年起，發生在醫院急診室暴力件數漸增。

汪志冰表示，經北市衛生局統計，發生在醫院暴力案件數，施暴者比例以病人最多，其次為病人的親友，發生原因以溝通不良最高；在受害者部分，又以護理人員為多數，建議警方檢討巡邏箱設置地點，並盡量在急診室出入口附近設巡邏箱。

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台北市警察局對此回應，為杜絕、防範醫院偶發暴力或衝突事件，已通令各警分局加強醫療機構安全維護，並要求與各醫療機構建立緊急聯絡管道，並採複式巡邏方式，增加巡邏密度，且會派員在院區周邊不定時守望，維護病患及醫院安全。

北市警局表示，若接獲醫院或民眾報案，會立即調派警力前往現場查處、及時蒐證，並依法從嚴究辦，不容許出現醫療暴力行為，並將與醫療機構緊密聯繫與合作，且提供必要巡邏維安作為，同時提醒醫院應以高標準管制措施，禁止民眾帶危險物品入院，共同維護醫院秩序。（編輯：戴光育）1110812