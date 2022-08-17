柴山72歲登山客跌落山溝命危 吊掛下山搶救中

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高雄72歲登山客17日從柴山龍泉寺往好漢坡方向攀登，不慎跌落山溝無回應，搜救人員中午發現他時已無生命跡象，目前吊掛下山送醫搶救。（高市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月17日

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄72歲登山客今天從柴山龍泉寺往好漢坡方向攀登，不慎跌落山溝無回應，搜救人員中午發現他時有左手開放性骨折、頭部撕裂傷，已無生命跡象，目前吊掛下山送醫搶救。

高雄市政府消防局下午2時多發布新聞稿指出，中午11時30分獲報72歲登山客從柴山龍泉寺往好漢坡方向攀登時，不慎跌落山溝，消防局出動10車22人前往搜救，並與員警、壽管處及義消、雲豹工作隊等民間搜救團體配合搶救。

消防局表示，老翁被發現時左手手腕、手肘開放性骨折、頭部撕裂傷，已無生命徵象；由於山路崎嶇顛簸，搜救人員合力吊掛傷者，經費時近1小時終於後送下山，由救護車送往高雄市立大同醫院急救。

消防局呼籲，民眾登山盡量攜伴參加，須衡量自身狀況，並攜帶必要裝備器材，如GPS、衛星電話及簡易急救箱等，才能有效降低山域意外事故發生。（編輯：陳仁華）1110817