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合法掩護非法製造偽農藥 雲檢起訴業者等10人

2022/8/17 22:53
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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林地檢署偵辦謝姓男子加工分裝「氯化三本錫」，製造販賣俗稱「白藥膏」偽農藥案偵查終結，謝男等10人依農藥管理法起訴，並向法院聲請沒收不法所得新台幣289萬6000元。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，謝姓男子等人以「油漆防汙」為由，向行政院環保署毒性及化學物質局申請進口第4類毒化物氯化三苯錫，經統計自108年至110年間，向海關報關數量達33.5公噸。

檢方提到，這家公司進口大量氯化三苯錫後，以合法掩護非法，將其中部分氯化三本錫進行加工及分裝，製成俗稱白藥膏偽農藥，販售予不特定的農民在稻米栽種時使用，罔顧民眾食安、健康。

雲林地檢署檢察官黃立夫指揮專案小組，分別至謝男等10人的住居所及營業場所等處進行搜索，查扣氯化三苯錫原料8公噸、半成品及成品3公噸，還有禁用農藥四氯單等3公噸。

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檢方表示，謝男等10人擅自製造偽農藥及禁用農藥，違反毒性及關注化學物質管理法、農藥管理法等，5日偵查終結提起公訴；另請農藥主管機關依法逕為沒入所查扣大批偽農藥及禁用農藥，並向法院聲請宣告沒收不法所得289萬6000元。

雲林地檢署強調，雲林縣為台灣主要農產品生產地，不法業者為求暴利，私自進口、製造及分裝毒性難測的偽劣農藥，傷害自然環境及國人健康，依據農藥管理法規定，如違法製造、加工、分裝或輸入偽農藥，最重可處5年以下有期徒刑，併科100萬元以上500萬元以下罰金；另販賣或意圖販賣陳列、儲藏，處3年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。（編輯：方沛清）1110817

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