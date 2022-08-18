防範選前不法暴力 高檢署邀檢警共商肅槍作為

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（中央社記者蕭博文台北18日電）高檢署表示，為防範今年九合一地方選舉前發生槍械等不法暴力事件，檢察長張斗輝今天邀集檢警機關共同研商肅槍作為，並要求地檢署從嚴、從速偵辦，彰顯肅槍、掃黑決心。

台灣高等檢察署發布新聞稿表示，檢警合作肅清槍械案件聯繫觀摩與策進會議由檢察長張斗輝主持，召集六都、南投地方檢察署的檢察官，及刑事局與相關刑警大隊大隊長研商策進作為。

新聞稿指出，會議達成共識，包括內政部警政署已規劃全國肅槍、掃黑專案，此類案件應報請各地檢署掃黑專組檢察官指揮；另請警政署針對候選人妥適規劃、強化維安保護措施，以維候選人的人身安全。

此外，針對持槍犯罪個案，警察機關應儘速報請轄區地檢署指派專責檢察官指揮；如有可疑為組織性持槍犯罪案件，也請各地檢署指派專組檢察官偵辦，向上溯源、依法聲請羈押，並積極查扣犯罪所得。

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高檢署表示，為有效追查犯嫌的槍械來源或去向，應強化檢、警協調聯繫，由承辦檢察官適時運用證人保護法等規定進行追查；各地檢署與轄區司法警察機關也應成立聯繫平台，並考量於個案成立聯繫群組，才能迅速聯繫，提升偵查效率。

新聞稿提到，高檢署要求各地檢署偵辦非法槍械案件時，應縝密蒐證，從嚴、從速偵辦，並適時發布新聞以彰顯政府肅槍及掃黑決心，偵結起訴時依犯罪情狀具體求刑，對於量刑不當的判決，也應依法提起上訴。（編輯：李亨山）1110818