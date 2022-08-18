股權糾紛弒母 基隆某報關行逆子被判無期徒刑

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（中央社記者沈如峰基隆18日電）基隆王姓男子因與母親發生報關行股權買賣爭執，去年7月9日持空氣清淨機重擊老母，再動手掐死她。基隆地方法院近日審結，認為王男行徑惡劣，判處無期徒刑。全案可上訴。

基隆地方法院判決書指出，染有毒癮的王男是60多歲許姓婦人的次子，兩人共同持有報關行股份，但時因利潤分配及股權買賣發生爭執。

去年7月8日深夜至隔日凌晨，王男吸食毒品後，在母親臥室外用蠟燭燃燒毛毯，引發濃煙嗆醒母親後，持空氣清淨機及數位溫度計重擊母親頭、臉、胸與背部，王母倒地，王男再動手掐死她。檢察官偵訊後，依殺害直系血親尊親屬罪，將王男起訴。

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法官審理後認為，王男與許婦共住一處，本應有相當感情基礎，雖雙方因公司經營問題發生爭吵，但許婦多半時間都會遷就兒子。許婦得知兒子染上毒品，還會告誡兒子不要再使用毒品，但王男不感念母親照顧恩情，竟動手弒母，罔顧人倫。

判決書指出，考量王男犯罪動機源自於被害妄想，且精神鑑定人建議，若症狀未和緩，應於適當處所施以精神科治療，並非真正完全泯滅人性，判處王男無期徒刑，宣告褫奪公權終身。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110818