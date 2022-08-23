疑落入柬埔寨工作陷阱 7人支付賠償金後返台

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柬埔寨打工詐騙案頻傳，航警局刑警大隊接獲通知，有7名國人23日搭機自柬埔寨返台，警方表示，返台7人中，來自屏東的4人因家屬已報案，返台後也同意協助調查，遂由航警局刑警大隊陪同依正常程序通關入境，再被帶往航警局，完成相關程序後，由屏東縣警局刑警大隊帶回屏東。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月23日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場23日電）柬埔寨打工詐騙案頻傳，航空警察局刑警大隊接獲通知，有7名國人今天搭機返台，雖有返台民眾自稱並非被騙，家人支付的是「工作賠償金」而非贖金，但也有人說是遭詐騙。

中華航空CI-862班機今天從柬埔寨金邊返台，班機在下午3時6分抵達桃園國際機場，警方表示，原本通報有10人搭機返台，但有3人因故延誤未搭上班機，因此只有7人順利回到台灣。

警方表示，返台7人中來自屏東的4人，因家屬已報案，返台後也同意協助調查，由航警局刑警大隊陪同依正常程序通關入境，隨後被帶往航警局，完成人口販運被害人鑑別程序後，再由屏東縣警局刑警大隊帶回屏東。

警方指出，另外來自其他縣市的3人，因家屬並未報案，在協助警方調查後已自行前往防疫旅館。

警方表示，現場還有1名來自彰化的民眾，在桃機自行向警方表示遭詐騙，也同意協助調查，將在完成檢疫手續後一起帶往航警局。

其中1名返台女子自稱，7月底經人在柬埔寨的朋友透過網路招募，10多人一起前往柬埔寨工作，抵達當地後隨即被帶往山上，從事資料輸入等不同工作，這段時間只領到300元美金，沒有其他薪水，但仍能使用手機與家人聯絡，也有向家人報平安，並沒有被虐待、毆打等情事。

女子指出，最近因為很多人回台灣，家人也頻頻關心要求趕快回家，所以幾人才決定返台，他們自認並沒有遭綁架，家人支付的是「工作賠償金」而非贖金，用以支付當地住宿、開銷等費用。

不過同行另1名男子向警方坦承，是前往當地從事詐騙工作，主要是招募台灣人前往柬埔寨，但因為工作月餘仍然沒有業績，遭集團放棄返台。（編輯：方沛清）1110823