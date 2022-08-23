關注賄選情資 北檢檢察長親赴坪林分駐所

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（中央社記者蕭博文台北23日電）台北地檢署檢察長林邦樑今天親赴新北市新店警分局坪林分駐所，關注區域選情及賄選情資，並提示嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息等重點工作，期望檢警聯手維護乾淨選風。

北檢發布新聞稿指出，因應年底地方選舉，林邦樑4日親赴新北市烏來分駐所召開查察賄選座談會，今天再率同選舉查察執行秘書蔡偉逸、檢察官黃冠中前往坪林分駐所舉辦座談會。

北檢表示，北檢轄區涵蓋都會、傳統及偏鄉，選舉查察策略採因地制宜方式，針對以往賄選熱區投入較多心力；民國107年地方公職人員選舉時，檢察官在位處偏鄉的新店區坪林、深坑區、石碇區等區域，查獲里長賄選2案、大規模幽靈人口案件2案，績效卓著。

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新聞稿提到，林邦樑特別關注此區域選情及賄選情資，今天下午率隊前往坪林分駐所，邀集新北市政府警察局新店分局及所轄7個派出所，深入基層了解選情與第一線員警面臨的問題。

林邦樑會中提示111年地方選舉查賄重點工作，即嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金，並強調全力查賄就是最好的反賄選宣導等觀念，期望檢、警過去強力查辦賄選、幽靈人口的成果，可以對民眾產生遏阻作用，讓本次選舉不再有不法情事發生，以維乾淨選風。（編輯：李亨山）1110823