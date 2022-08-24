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首頁 / 社會

捷警攜手北捷保全站務人員 提升巡邏勤務保障安全

2022/8/24 17:53
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（中央社記者劉建邦台北24日電）為保障旅客安全，捷運警察隊與捷運公司保全、站務人員合作，相互搭配提升車站巡邏密度，並自8月1日起執行長隧道車巡勤務，防範不肖分子及喝止性騷擾、偷拍等行為。

捷運警察隊與台北捷運公司今天下午共同舉行記者會，北捷宣布擴大車站守望勤務及車站巡邏機制，並與捷警合作，整合北捷站長、保全，增加勤務靈活與機動性及提升見警率。

北捷指出，捷運是大台北地區最重要大眾運輸工具，維護每天百萬旅客安全是重要目標，因此設置安全措施，包含提升保全素質、強化人員維安訓練等措施。

北捷表示，捷運系統全線共131個車站，營運時段均配置至少1名保全，重要轉乘車站更增派1至4名保全，今年7月起，菁英保全人數從原本18人增加至31人，分別駐守台北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、松江南京站、市府站等11站重點車站及列車巡邏。

捷警隊指出，自8月1日起，結合捷運公司保全，共同執行江子翠站至龍山寺站、東門站至頂溪站及大橋頭站至三重國小站的3站長隧道車巡勤務。

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出席記者會的北市副市長黃珊珊說，由捷警隊跟保全業者合作，增加巡邏頻率、見警率，因巡守區塊不同，警方過去未與捷運保全合作，整合後提高巡守密集度，盼成為北市捷運標準配備，也藉此防範不肖分子性騷擾、偷拍等不法行為。

捷警隊呼籲，搭捷運應提高警覺，遇暴力，可用隨身攜帶較大物品（背包或行李等），擋於胸腹前自保，也可用雨傘防禦及按車廂對講機，尋求站務員協助，即時報警，若遇偷拍或騷擾，現場務必冷靜別慌張，可大聲制止或呼喊求救，吸引路人或站務員注意並報警處理。（編輯：方沛清）1110824

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