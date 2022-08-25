計程車司機涉殺害乘客未遂 判刑7年10月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北25日電）曾犯殺人案的李姓計程車司機曾多次與路人、乘客衝突，又於去年因細故在新北市新店區以螺絲起子猛刺乘客。二審依殺人未遂罪判李男7年10月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

全案起於，出監不到2年的李姓計程車司機去年4月4日於新店區安民街附近搭載廖姓乘客，不滿廖男說話態度而要求改搭他車；廖男下車之際猛踹車門，李男憤而持十字型螺絲起子朝廖男頭、頸猛刺11次，又朝倒地的廖男拳打腳踢，廖男經路人報警送醫急救倖免於難。

台北地檢署認為，李姓計程車司機曾因殺人罪被判處有期徒刑14年，出獄後再次殺人，若使李男再有出獄機會，無從確保不會再有無辜民眾偶因細故觸怒李男即遭殘忍殺害，求處無期徒刑。

一審台北地方法院認為，李姓計程車司機有殺人的直接故意，依殺人未遂罪判刑8年；案經李男上訴，二審由台灣高等法院審理，李男辯稱有精神障礙，請求不罰或減輕其刑。

二審認定，李姓計程車司機行為時辨識力、控制力均正常，無從減刑；但二審認為，綜合李男行凶工具、攻擊次數與力道等情況判斷，李男主觀上可預見持螺絲起子刺擊被害人頭頸，極可能導致被害人死亡卻執意為之，容任死亡結果的可能發生，主觀上應出於殺人的不確定故意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

二審審酌雙方素不相識，僅因細故而發生爭執，李姓計程車司機事後還有報案求救，因此難以認定李男是出於希望、有意讓廖男死亡的殺人直接故意，因此撤銷一審判決改判。

二審考量，李姓計程車司機曾有殺人、傷害前科，還曾多次因駕車而與乘客或其他用路人發生糾紛，素行難謂良善，犯後僅坦承部分犯行、未賠償被害人，依殺人未遂罪判刑7年10月。（編輯：李錫璋）1110825