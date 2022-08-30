反貪腐公約第二次國家報告 國際審查會議登場

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（中央社記者劉世怡台北30日電）「聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議」今天舉行開幕式，法務部長蔡清祥說，5名國際專家任審查委員，就台灣落實公約與結論性意見情形進行檢驗，期待每次審查與實踐過程，讓台灣廉能在國際綻放美麗。

法務部廉政署發布新聞稿指出，繼民國107年台灣辦理聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查，歷經四年努力，這次由行政院主辦「聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議」，今天舉行開幕式，邀請5名來自秘魯、美國、紐西蘭、南韓、澳洲的國際反貪腐專家擔任審查委員，針對台灣落實公約與結論性意見情形進行檢驗，這是台灣再次向國際展現廉能成果與實踐廉潔承諾的行動力。

行政院長蘇貞昌致詞指出，政府有決心做好反貪腐，雖然不是聯合國會員，如果政府不去反貪腐，就沒有行政效率，司法審判也沒有公平正義；台灣這幾年得到很多國際上的肯定，這次希望借重德高望重的國際審查委員，來看看台灣還有哪些地方不足，哪些地方還可以做得更好。

法務部長蔡清祥致詞提及，對5名國際審查委員致上最高的敬意，在全球疫情仍未平息的情況下，因為防疫需要，麻煩委員配合的事項較多，非常感謝委員願意排除萬難、遠道而來參與這次審查會議。

蔡清祥說，在接下來的審查會議中，政府機關代表將向國際審查委員說明台灣具體落實公約的工作進展，也借重國際審查委員寶貴經驗，協助台灣在個別反貪腐的議題上，繼續全面實踐公約規範。

蔡清祥指出，透過這次審查會議，國際審查委員將發表第二次國家報告國際審查的結論性意見與建議；反貪腐是一項無法停止的使命，期待在每次審查與實踐的過程，讓台灣的反貪腐工作，累積不斷向前邁前與向上提升的動能，繼續擴大各界參與反貪腐工作，讓台灣以廉能在國際上綻放美麗，愈來愈好。

廉政署新聞稿指出，《聯合國反貪腐公約》（United Nations Convention against Corruption,簡稱UNCAC）是各國踐行反貪腐法制及政策重要參考依據，台灣雖然不是UNCAC締約國，為接軌國際，展現高度廉潔承諾，自104年起在國內施行公約，將UNCAC各條規範的精神，實踐在國內各項的政策、法制及執行面。

新聞稿提到，為期4日（8月30日至9月2日）的會議，第1天上午將由行政院長蘇貞昌親自主持開幕式，接續由國際審查委員與立法委員、NGO代表對話，第1天下午及第2天為審查會議，內容含括反貪腐預防措施、定罪和執法、國際合作、不法資產追回等範疇，並於9月2日下午3時於法務部5樓大禮堂舉辦結論性意見發表記者會。（編輯：張銘坤）1110830