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台鐵回送區間車瑞芳擦撞7旬婦 手腳骨折死亡

2022/8/31 08:51（8/31 09:11 更新）
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台鐵一輛回送七堵的區間車31日凌晨行經新北市瑞芳區高架路段（圖），擦撞72歲簡姓女子，簡女手腳骨折當場死亡，確切事故發生原因，仍有待鐵路警察局台北分局瑞芳派出所調查。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月31日
台鐵一輛回送七堵的區間車31日凌晨行經新北市瑞芳區高架路段（圖），擦撞72歲簡姓女子，簡女手腳骨折當場死亡，確切事故發生原因，仍有待鐵路警察局台北分局瑞芳派出所調查。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月31日
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（中央社記者王朝鈺新北31日電）台鐵一輛回送七堵的區間車今天凌晨0時許，行經新北市瑞芳區高架路段時擦撞到72歲簡姓女子，簡女手腳骨折當場死亡，確切事故發生原因有待鐵路警察調查。

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警方今天凌晨0時24分獲報，有民眾在台鐵宜蘭線南下4.55公里高架鐵路遭火車擦撞，經派員趕抵現場瞭解，為台鐵回送七堵1280車次區間車，行經此處時疑擦撞到不明物體，經司機員通報四腳亭車站派員至現場查看，發現一名女子遭火車擦撞倒臥在鐵軌旁，立即通報消防前來救護。

消防抵達現場檢傷，發現女子手腳骨折，經測量已無脈搏當場死亡並未送醫。警方調查，死者為72歲簡姓女子，住在瑞芳區四腳亭地區，至於確切事故發生原因，仍有待鐵路警察局台北分局瑞芳派出所調查。（編輯：張雅淨）1110831

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