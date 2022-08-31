吸金百億潛逃遭遣返 秦庠鈺炒股案判刑7年10月

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（中央社記者劉世怡台北31日電）涉嫌非法吸金逾百億元的鼎立集團負責人秦庠鈺，棄保潛逃到泰國被押解返台。高院審理碩天炒股案，今天依違反證券交易法判秦庠鈺7年10月，可上訴。

秦庠鈺被控以「金圓互助聯誼會」等名義，非法吸金超過新台幣136億元，最高法院於民國106年間判處秦庠鈺11年徒刑定讞；秦庠鈺還因另外一起吸金686萬元案，遭判3年10月定讞。此外，秦庠鈺還涉及炒作碩天科技股票，一審判刑3年2月，案件正由台灣高等法院審理。

秦庠鈺於105年間潛逃出境，分別被台灣高等法院與台北地檢署發布通緝，秦庠鈺於107年9月持偽造護照入境泰國被逮，隨後因護照案入獄，因適逢泰皇生日，而獲大赦，並於109年9月15日提早出獄，被調查局等單位押解返台。

台灣高等法院審理碩天炒股案期間，秦庠鈺庭上供稱，他因另案被判11年重刑，為逃避牢獄之災才潛逃出境；律師則說，秦庠鈺當時借錢給同案被告時，並不知道對方是要去違法操縱股價，也未參與犯罪過程，完全是無辜的。

高院指出，同案被告陶然、陶易森、葉治平、陶煥昌、 陳信宏、周鼎部分，經最高法院第二次發回，進行更二審，並與秦庠鈺部分合併審理，今天宣判。

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高院提供新聞資料指出，秦庠鈺等人共同操縱或幫助操縱碩天公司股價，破壞證券市場交易機制，混淆投資人判斷及市場供需價格，造成碩天公司股價悖離市場機制，且犯罪所得高達8億5275萬多元，對國家金融、經濟秩序所造成的危害非輕。

高院審酌秦庠鈺等人的犯罪情節，依證券交易法的高買證券罪判刑7年10月；周鼎及陶然判刑7年半；陶易森及葉治平判刑5年10月；前媒體人陶煥昌幫助高買證券罪判刑1年4月，緩刑3年；陳信宏散布不實資料罪判刑1年7月，緩刑4年，須向公庫支付40萬元。可上訴。（編輯：李錫璋）1110831