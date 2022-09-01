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中山高彰化段聯結車翻覆 滿地廢紙一度大塞車

2022/9/1 15:41（9/1 16:16 更新）
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國道一號北上彰化段1日發生一起聯結車翻車意外，警方表示，聯結車左前方車輪疑似爆胎，失控側翻在內線車道，占用內線及中線車道，現場路面更是散落大量廢紙。（國道警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年9月1日
國道一號北上彰化段1日發生一起聯結車翻車意外，警方表示，聯結車左前方車輪疑似爆胎，失控側翻在內線車道，占用內線及中線車道，現場路面更是散落大量廢紙。（國道警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年9月1日
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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）國道1號中山高北上彰化路段上午發生聯結車翻車意外；警方指出，聯結車疑車輪爆胎導致翻車，駕駛黃男送醫後無大礙，不過載運的廢紙散落路面，彰化路段封閉到下午才恢復通車。

內政部警政署國道公路警察局第3警察大隊今天發布新聞指出，上午9時59分左右接獲報案指稱，國道中山高速公路北上196公里彰化路段發生聯結車翻車意外，警消獲報趕到現場處理。

國道警方指出，員警到場時發現，聯結車翻車橫躺跨越內線及中線車道，車上載運的廢紙則散落在路面上，除救出聯結車駕駛黃男外，也封閉該路段，以免再發生意外。

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警方表示，聯結車左前方車輪疑似爆胎，失控側翻在內線車道，占用內線及中線車道，受到這起事故影響，北上彰化路段也因此暫時封閉，造成大塞車。

警方指出，駕駛聯結車的黃男送醫後無大礙，不過散落在路面的大量廢紙，讓高速公路變成大型廢紙回收場，員警除通知吊車到場吊離聯結車外，也通知清潔人員清理廢紙，直到下午1時50分才清理完畢，恢復通車。（編輯：謝雅竹）1110901

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