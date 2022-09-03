女騎士被號誌燈砸中重傷 親友臉書貼文盼網友集氣

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受颱風軒嵐諾影響，彰化縣員林市2日有號誌燈疑被強風吹斷，陳姓機車女騎士被砸傷送醫，目前仍在加護病房治療中。彰化縣長王惠美（右）第一時間得知訊息後，隨即前往彰基醫院慰問探視傷者及家屬，並致贈慰問金。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年9月3日

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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）受颱風軒嵐諾影響，彰化員林市昨天有號誌燈疑被強風吹斷，陳姓機車女騎士被砸傷送醫。陳女肋骨斷裂、腰頸多處骨折，她的親友在臉書貼文，盼網友幫忙集氣，希望陳女能再行走。

員林市中山南路、南昌路口的號誌燈，昨天中午疑似被強風吹斷，砸中汽車和機車，其中騎乘機車的43歲陳女被砸倒地，送往彰化基督教醫院急救；彰基醫院今天表示，陳女多根肋骨斷裂，腰頸也有多處骨折，傷勢嚴重，目前仍在加護病房治療中。

陳女親友在臉書社團「彰化人大小事」貼文指稱，陳女一直很努力過生活，不久前才產子，竟被久未維護的號誌燈砸碎健康，想拜託各方幫助陳女，希望大家幫忙轉發，讓事件受到重視，也想拜託大家幫忙集氣，讓她可以有康復的機會，網友在貼文下方留言幫忙加油打氣，希望陳女早日康復。

記者和貼文的網友聯絡，這名網友透過訊息說明，陳女是自己的大嫂，想拜託大家幫忙集氣，讓她有康復機會，只求大嫂能行走。

彰化縣警察局晚上也發布訊息指出，縣長王惠美昨晚得知訊息後，隨即和警察局長吳坤旭前往彰基醫院探視傷者及慰問家屬，並致贈慰問金，彰基醫院院長陳穆寬也承諾，院方會全力救治。

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彰縣警局指出，縣內的號誌燈都委由包商進行維修保養工作，號誌燈也有保新台幣1000萬元的保險；另依契約書規定，有侵害第三人合法權益時，應由包商負責處理並承擔一切法律責任及費用，縣警局將嚴加追究廠商有無善盡履約維護責任。

縣警局表示，目前縣內交通號誌計有三色號誌1984組、閃光號誌1066組，合計3050組，為防範類似號誌倒塌傷人事件再發生，警局已即時通報維修廠商並動員各分局轄區派出所，全面檢修縣內號誌是否有鏽蝕倒塌之虞，同時汰舊換新，以維護用路人行車安全。（編輯：黃世雅）1110903