台南男子6度酒駕 依公共危險罪判1年徒刑

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市林姓男子今年6月5日酒後騎機車遭警方攔查送辦，法官審理時發現林男已是第6次酒駕犯行，認為林男漠視自己安危及公眾道路通行安全，依公共危險罪判處有期徒刑1年。

台南地方法院判決書指出，林男於6月4日下午4時許飲用紅酒1瓶後，明知飲酒後不得駕駛動力交通工具，仍於隔日凌晨騎乘機車上路，3時許行經永康區永平街與永二街口時遭警方攔查，並測得吐氣含酒精濃度達每公升0.47毫克，移送台南地檢署偵辦起訴。

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判決中指出，林男先前因3次酒醉駕車公共危險犯行，分別經法院判處有期徒刑3個月、4個月、4個月確定，最後一次易科罰金執行完畢日期為民國109年12月23日，之後再犯第4、5次酒醉駕車，分別經法院判處徒刑6月併科罰金新台幣5萬元確定，此次已是第6次犯行。

判決中指出，顯見林男除漠視自己安危，枉顧法律禁止規範與公眾道路通行安全，對交通往來已造成高度危險，若不量處適當之刑，恐不足以促使心生警惕而避免再犯，參酌林男於審理時坦承犯行，態度尚佳，及其智識程度、生活狀況等一切情狀，量處有期徒刑1年。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1110904