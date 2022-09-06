更多編輯台推薦新聞：
汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局
國際

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風
生活

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風

台灣競技啦啦隊揚威國際 曼谷奪3金1銀1銅
運動

台灣競技啦啦隊揚威國際 曼谷奪3金1銀1銅

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南吊車疑作業不慎勾高壓電線起火 3人燒成焦屍
首頁 / 社會

台南吊車疑作業不慎勾高壓電線起火 3人燒成焦屍

2022/9/6 08:54（9/6 09:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一輛吊車6日上午在台南市七股區六孔碼頭附近魚塭作業時，疑似不慎勾到高壓電線起火，消防局獲報立即前往搶救。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月6日
一輛吊車6日上午在台南市七股區六孔碼頭附近魚塭作業時，疑似不慎勾到高壓電線起火，消防局獲報立即前往搶救。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南6日電）一輛吊車今天上午在台南市七股區六孔碼頭附近魚塭作業時，疑似不慎勾到高壓電線起火，車上3名人員受困，消防人員在救援過程中陸續發現3具焦屍，事故原因待調查釐清。

台南市政府消防局於上午7時左右接獲報案，指稱在七股區六孔碼頭南方約500公尺處有吊車疑似勾到高壓電線起火，報案人指稱車上疑似3人受困。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防局陸續調派七股、將軍、土城等分隊人員前往搶救，消防人員抵達後展開救援，陸續發現3具焦屍，火勢於斷電後在7時52分完全撲滅。警方初步調查，3名死者都是男性，分別為26歲黃姓男子、33歲黃姓男子、48歲吳姓男子。

消防局指出，吊車作業施工應遠離高壓電設備，如須於高壓電設備附近作業時應先斷電以免發生觸電，並確實留意安全距離，確切事故原因尚須確實斷電後調查釐清。（編輯：陳仁華）1110906

延伸閱讀
新北蘆洲凌晨火警 10間鐵皮工廠遭焚毀新北永和男遭分屍剩軀幹左腳 警列兄為重要關係人工人疑操作天車不慎遭螺絲桶壓死 高市府勒令停工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族