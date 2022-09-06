台南吊車疑作業不慎勾高壓電線起火 3人燒成焦屍
2022/9/6 08:54（9/6 09:06 更新）
一輛吊車6日上午在台南市七股區六孔碼頭附近魚塭作業時，疑似不慎勾到高壓電線起火，消防局獲報立即前往搶救。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月6日
（中央社記者楊思瑞台南6日電）一輛吊車今天上午在台南市七股區六孔碼頭附近魚塭作業時，疑似不慎勾到高壓電線起火，車上3名人員受困，消防人員在救援過程中陸續發現3具焦屍，事故原因待調查釐清。
台南市政府消防局於上午7時左右接獲報案，指稱在七股區六孔碼頭南方約500公尺處有吊車疑似勾到高壓電線起火，報案人指稱車上疑似3人受困。
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消防局陸續調派七股、將軍、土城等分隊人員前往搶救，消防人員抵達後展開救援，陸續發現3具焦屍，火勢於斷電後在7時52分完全撲滅。警方初步調查，3名死者都是男性，分別為26歲黃姓男子、33歲黃姓男子、48歲吳姓男子。
消防局指出，吊車作業施工應遠離高壓電設備，如須於高壓電設備附近作業時應先斷電以免發生觸電，並確實留意安全距離，確切事故原因尚須確實斷電後調查釐清。（編輯：陳仁華）1110906
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