台越警合作緝捕11名台籍通緝犯 柬埔寨邊境逮人

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台灣越南警方合作緝獲11名台灣通緝犯，11人透過偷渡從柬埔寨邊界入境越南，經越南官方單位發現查獲，並通報刑事局。警方今天把人押解返台，其中一人為風飛砂幫梁姓主嫌。

刑事局發布新聞資料表示，近來柬埔寨因電信詐騙猖獗，且人力需求旺盛，成為台灣籍通緝犯躲藏熱區，犯嫌使用方式包含發布通緝前搭飛機前往當地、搭船經越南偷渡至柬埔寨等方式，台灣警方與越南公安部合作，持續查緝偷渡境外台灣民眾。

刑事局指出，越南公安部出入境管理局在8月12日通報警政署駐越南聯絡官，越南、柬埔寨邊界地區查獲11名沒有護照台灣籍民眾，經刑事局派員查證身分後，11名國人均遭台灣法院、檢方發布通緝在案，且無出境紀錄，研判是以偷渡方式入境越南。

刑事局表示，8月13日接獲情資，成立專案小組溯源偵辦，經協調後，今天派遣12名幹員把11名偷渡至越南的台灣籍通緝犯押解返台，後續將深入了解犯嫌偷渡目的及是否涉及非法人口販運等不法行為。

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刑事局共遣返25歲彭姓男子及26歲梁姓男子等11人，其中彭男等4名通緝犯是民國109年在東歐查獲押解返台電信詐騙嫌犯，這次再由越南押解返台，梁男則是107年查獲風飛砂幫風北會組織犯罪主嫌。11人均遭判刑確定。

刑事局表示，近日柬埔寨打工詐騙案件頻傳，會持續整合相關情資，全面查緝各式偷渡管道，並從源頭斷根、向上溯源追查幕後不法集團。（編輯：張銘坤）1110907