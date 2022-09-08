涉包攬訴訟案遭北檢起訴 林義傑喊沒違法很委屈

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超馬好手林義傑（中）日前因涉嫌包攬訴訟案遭台北地檢署起訴，他8日在律師陪同下舉行記者會，除表示自己並未違法，也強調近來外界的不實報導，讓他感覺到很委屈。中央社記者龍柏安攝 111年9月8日

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（中央社記者龍柏安台北8日電）台灣超馬好手林義傑因涉嫌包攬訴訟案遭台北地檢署起訴，他今天召開記者會喊冤，除強調自己並未違法，也指出針對近來外界的不實報導，讓他感到很委屈。

檢方指出，林義傑在就讀國立政治大學法律研究所在職專班期間，得知有著作權蟑螂對非法下載影片的民眾提告要求支付和解金，獲利頗豐，便起意仿效，找人成立真相智慧財產顧問公司，辦理訴訟業務。

檢方查出，林義傑等人於去年5月及8、9月間，陸續找上威視公司、香港商甲上娛樂洽談授權取締事宜，並分別取得17部、1部影片公開傳輸權的專屬授權，隨即派人上網查緝盜版網友，交由北部、南部的合作律師處理。

林義傑今天上午在2名律師陪同下召開記者會，他僅簡單發表聲明，其他問題多由陪同律師鄧湘全代為回答。

林義傑表示，因過去也是影視從業人員，他很清楚這些伙伴真的很努力，為了一部電影、甚至一部短短15秒的短片，可以拍攝整天，而他就是心疼這些影片創作者，卻被外界不實報導，甚至有網紅來蹭流量，「我感受到非常委屈。」

有報導指出，林義傑等人刻意在網路上播放種子，供民眾下載，利用類似「仙人跳」方式，對下載影片的網友提出訴訟，林義傑則也透過聲明強調這些都不是事實。

而近一年來，真相智慧財產顧問公司提出近千件訴訟，對此律師鄧湘全則代替林義傑表示，「對於造成案件量增加，這個部分他（林義傑）感到很抱歉。」

鄧湘全指出，在訴訟處理過程中都有律師參與，並由律師提出法律意見，加上科技公司蒐證，「這2個區塊都是由專業人士提出評估、去實施，林義傑先生不認為有違法的情況。」（編輯：張芷瑄）1110908