新北23歲警自戕 警政署：已建立關心輔導機制

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新北市警察局蘆洲分局龍源派出所23歲許姓警員9日值班在所內自戕。警政署11日晚間透過新聞稿表示，已建立關心員警輔導機制，署長黃明昭也深感遺憾與不捨，要求各單位主動發掘問題並適時提供協助。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年9月11日

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）新北市蘆洲警分局龍源派出所23歲許姓警員9日值班在所內自戕。對此，警政署今晚表示，已建立關心員警輔導機制，署長黃明昭也深感遺憾和不捨，要求各單位主動發掘問題和協助。

警政署今晚透過新聞稿表示，針對新北市蘆洲分局員警自戕案，黃明昭表達內心的遺憾與不捨，認為生命的殞落可能有多重原因，已要求各級警察機關落實關懷所屬，主動發掘問題，適時提供協助。

此外，尤其是年輕同仁的社會經驗與抗壓能力相對薄弱，更需同儕鼓勵與心理支持，才能幫助他們堅持下去。

警政署說，會持續協助各警察機關，健全體制內外的心理諮商制度，以避免憾事再次發生。

同時，為強化諮商輔導機制，已引進外部專業資源，各警察機關都聘任心理師或醫師擔任心理輔導諮詢委員，全國共222名，每月辦理「身心健康諮詢服務」，提供同仁各項專業諮詢及心理諮商服務。

另外，為避免欲尋求諮商同仁有被標籤化疑慮，警政署自民國110年起推動「委外預約諮商服務」，讓有心理健康服務需求者，不需經由機關轉介，可自主向各機關合作的心理師或諮商機構預約諮商，這項機制更具保密性，可提升同仁求助意願。

警政署表示，為加強初期預防工作，已要求各警察機關應定期舉辦身心健康、壓力調適及感情困擾等宣導講座，讓潛在有困擾的個案，能適時獲得協助或改變觀念。

為強化員警基礎心理建設與健康教育，警政署說，從學校教育面就加強正向心理、情緒管理及抗壓性等素質能力的培養，讓同仁具備健康身心狀況，以應付各項勤務工作。

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警政署提到，為妥善照護員警身心健康，也請各警察機關規劃關老師定期至所轄單位巡迴關懷，除加強宣導相關「身心健康諮詢服務」機制及「心理諮商即是心理保健」觀念外，並推廣「心情溫度計」及「憂鬱檢測」等APP，鼓勵同仁隨時自我檢測情緒及心理狀態，並主動尋求各項資源協助。（編輯：李錫璋）1110911

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