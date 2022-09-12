議員揭發性侵男為累犯 柯文哲坦承社安網有漏洞

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北12日電）台北市一名蔡姓男子日前在松山區性侵女子得逞，議員王浩今天質疑，蔡男是領有身障手冊的累犯，為何從未在治安會報上被提起。市長柯文哲坦承，社會安全網有漏洞。

柯文哲今天下午赴台北市議會接受市政總質詢，國民黨籍議員王浩表示，5日凌晨在松山區民生社區發生一件性侵案，犯嫌從109年5月10日開始，因為妨害秘密、妨害性自主、性騷擾等罪刑，被警察局、社會局及勞動局拘提或裁罰共25次。

王浩進一步表示，犯嫌因領有身障手冊，可以減免二分之一罰鍰，顯示犯嫌是病人、有怪癖，需要給予特殊關懷，所以捷運警察隊看到他進入捷運站就開始緊盯不放，他卻開始在街頭流竄，導致5日的性侵案發生。

王浩指出，婦幼警察隊在他索資後半天內就將這些資料整理得這麼清楚，代表市警局對犯嫌過往非常清楚，卻沒在治安會報上提起、沒納入社會安全網去討論該如何提供幫助，所以被害婦女是在警察局、社會局及勞動局的加害下成為被害者。

柯文哲回應，他有問過這件事情，凡事都要長官規定很麻煩，照理來說犯了性騷擾3次的犯嫌就要進入社安網，但沒人報告就不知道。

王浩說，就是因為怕提出來被柯文哲罵，所以大家只報喜不報憂，結果就是阻止不了病人犯案。柯文哲坦承，這表示目前社安網有漏洞。

警察局發布聲明回應，將持續清查高風險個案提報社安網，並分析比對性侵害、性騷擾犯嫌清冊，如為再犯或精神疾病列管個案，則填寫「公共安全風險評估量表」，通知網絡單位、提報區級及府級會議，協力防制再犯。

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警察局強調，類似個案將建請檢察官聲請預防性羈押或核發強制處分命令，另偵辦婦幼刑事案件時會主動查詢犯嫌是否有前科及保護性通報紀錄，如為高風險個案則報請檢察官指揮偵辦，強化約制作為。

社會局表示，已對受害者致上關懷及提供後續補助、心理創傷復健、輔導、司法協助等陪伴與服務，在司法案件尚未定讞前，將持續協助犯嫌穩定就醫與輔導，同持持續檢討社安網如何落實有效、即時預警。（編輯：李錫璋）1110912