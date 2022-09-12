台南民宅火警初判客廳起火 死者均吸入性嗆傷

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台南市永康區一間透天民宅11日下午火災造成祖孫3人死亡，台南市消防局火災調查科人員12日進行火場調查。中央社記者楊思瑞攝 111年9月12日

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市永康區一間透天民宅昨天下午火災造成祖孫3人死亡，消防局今天進行火場調查，初判起火點為1樓客廳，檢方會同法醫對死者相驗，發現3人均因吸入性嗆傷死亡。

這起火警造成90歲王姓男子與70歲許姓妻子，及20歲陳姓孫女死亡，警消人員訪查發現，王男昨天下午與同住的20歲、17歲2名孫女一起準備烤肉，後來在1樓的2名孫女發現疑似有電線走火情況，大孫女趕緊到2樓叫阿公、阿嬤下樓，但可能屋內堆放的回收物延燒快速，造成3人受困火場，小孫女逃過一劫。

台南市消防局火災調查科人員今天到現場進行火場調查，小孫女也與媽媽一起前往協助指認。

台南市消防局火災調查科長蔡旭棋在現場表示，初步調查發現起火點為1樓客廳，客廳內原有數條延長線及電線，但都已毀損嚴重，至於是否為延長線釀禍，還要進一步釐清。

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台南地檢署發言人許嘉龍接受媒體聯訪表示，檢察官今天會同法醫對3名死者進行相驗，發現3人均因吸入性嗆傷死亡，其中許姓死者遭大面積燒傷。

台南市消防局發布新聞稿指出，使用延長線容易造成負載，引發火災，建議民眾購買時應選擇有商品安全標章、並具保險絲安全裝置或過負荷保護裝置產品，使用延長線時應避免延長線旁堆積雜物或受到物品壓迫，高耗電量電器勿共用同一組插座或延長線，延長線更不可一條接一條串聯使用，以免過載發生危險。（編輯：謝雅竹）1110912