女攀登玉山返途跌倒鼻梁疑骨折 消防救援送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

1名62歲女子（右2）與3友人攀登玉山，12日在下山途中跌倒，臉部擦挫傷，鼻梁疑骨折，嘉義縣消防人員據報前往救援，並陪同傷者步行抵達登山口，由救護車送醫治療。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年9月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）1名62歲女子與3友人攀登玉山，今天在下山途中跌倒，臉部擦挫傷，鼻梁疑骨折，嘉義縣消防人員據報救援，傍晚接觸受傷女子，並陪同步行抵達登山口，由救護車送醫治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉義縣消防局於下午3時20分接獲南投縣消防局轉報，玉山主峰線距離登山口2至3公里處，有1名62歲女子不慎受傷，臉部流血需救護，阿里山消防分隊會同嘉義林管處阿里山工作站、塔塔加警察小隊及阿里山派出所等人前往救援。

救援人員於傍晚5時41分接觸到受傷女子，初步評估，女子臉部擦挫傷，鼻梁疑似骨折，經包紮止血後，傷者可自己行走，救援人員於傍晚5時53分陪同傷者抵達玉山登山口，後續交由南投縣救護車送醫治療。（編輯：謝雅竹）1110912