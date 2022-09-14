男租公寓種大麻遭逮 警查獲224萬元活體株大麻花

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南許姓男子半年前承租2間舊公寓頂樓種植大麻及後製乾燥，昨天遭警方查獲起出市價224萬元的活體株及大麻花等；警方調查，許男更撰寫教學手冊，以提高種植存活率。

台南市警局第五分局警員今天告訴中央社記者，警方昨天分別在東區及北區2間舊公寓頂樓查獲大麻種植及後製乾燥，逮捕48歲許姓男子，起出46株大麻活體株、乾燥大麻花、種子及乾燥葉共1120.9公克，市價約新台幣224萬元。

警方調查，有毒品前科的許男，半年前分別在東區公寓種植大麻及在北區公寓後製乾燥，且記取過往失敗經驗，自行撰寫大麻種植及乾燥教學手冊，以提高大麻存活率。

許男供稱種植大麻目的是自用，但警方對他的說法存疑，訊後依毒品罪嫌送辦，且將向上繼續追查有無販賣行為。（編輯：卞金峰）1110914