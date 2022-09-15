台南牛稠子車站公園拍不雅照散布 4男女遭送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

近日在社群網路流傳民眾在台南市仁德區牛稠子車站公園拍攝露點不雅照，警方掌握拍攝者為2對男女，14日晚間通知4人到案說明，全案依妨害風化罪嫌函送台南地檢署偵辦。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南15日電）近日在社群網路流傳民眾在台南市仁德區牛稠子車站公園拍攝露點不雅照，台南市歸仁警分局追查後，掌握2對男女身分，昨晚通知4人到案說明，依妨害風化罪嫌函送南檢法辦。

近來有民眾發現不明人士到位於仁德區成功里的牛稠子車站公園拍攝女子裸露私密部位照片，並刻意在社群網站散布，引發各界議論。

台南市警察局歸仁分局副分局長徐百瑄今天上午接受媒體聯訪表示，歸仁分局獲報後成立專案小組，調閱公園周遭監視器影像後，掌握拍攝者為2對男女，於昨天晚間通知4名犯嫌到案說明，全案依妨害風化罪嫌函送台南地檢署偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐百瑄指出，在公開場所為體驗一時刺激感，裸拍或將不雅照片散布分享他人行為，可能已妨害善良風俗而觸犯妨害風化罪嫌，歸仁分局將會加強牛稠子車站公園周邊巡邏密度，遏制此歪風，任何違法脫序行為一定依法究辦。

仁德區成功里長鄭晴而告訴中央社記者，車站公園由他構思設計，並集結善心人士出錢、出力，希望提供民眾優質旅遊、休憩景點，也盼大家共同維持公共空間良好健康環境。（編輯：陳仁華）1110915