涉8起性侵案逃亡22年 男子被起訴求處重刑

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（中央社記者林長順台北15日電）北市大安區日前傳出有民眾置放在家的新台幣520萬元遭竊。檢警逮捕60歲涂姓男子，經採DNA發現他另涉逾8起性侵案，北檢今天依強制性交罪起訴涂男，並請法院從重量刑。

台北市大安警分局今年5月間獲報，轄區內和平東路某處民宅發生屋內存放的520萬元遭竊，即成立專案小組偵辦，鎖定涂男涉案，經採集DNA（去氧核糖核酸），送請刑事局鑑識中心比對，查出涂男自民國89年起涉嫌犯下多起重大性侵及竊盜案。

檢警於5月18日晚間發現涂男藏匿台北市中山區民生東路三段某處廢墟，隨即出動警力圍捕，將涂男逮捕到案，並查扣贓款及相關證物。檢察官將涂男向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方調查，涂男自民國89年至94年間因積欠大量債務亟需金錢，所以多次侵入住宅行竊，他鎖定台北市、高雄市的低樓層公寓，自防火巷侵入屋內後，如果見到熟睡女性，即性侵得逞，目前查出受害者共8人，包括年僅11歲女童及外籍移工。

警方於案件發生後，採集被害人身體、血液、現場遺留衣物、毛巾、衛生紙等證物，雖然有檢出DNA型別，但當時並未找到相符的行為人。此外，警方於103年偵辦2件竊案時，採到涂男DNA及指紋，但當時也還沒比對出涂男身分。

檢方表示，因鑑識技術不斷強化，刑事局於107年間辦理舊案比對時，發現103年竊案其中1枚指紋與涂男左拇指指紋相符，檢方因此通緝涂男，但涂男居無定所，始終未查緝到案，當時也尚未查出涂男涉及性侵案。

直到涂男今年5月涉及大安區竊案，警方逮捕涂男後，將涂男DNA及指紋送往刑事局鑑定、比對，才查出涂男涉及8起性侵案。

檢方指出，涂男到案後僅坦承部分犯行，對於是否曾持刀或徒手攻擊被害人等仍矢口否認，可見犯後態度惡劣且毫無悔意，請法院重判被告，以資懲儆。

至於涂男涉犯大安區竊案部分，目前僅查扣剩餘贓款245萬元，案件仍由檢警積極偵辦中。（編輯：方沛清）1110915