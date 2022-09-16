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賭場隱身藝品拍賣場 南警攻堅逮11人

2022/9/16 11:04（9/16 11:21 更新）
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台南市警察局第五分局15日深夜攻堅破獲隱身在台南市北區藝品拍賣場的麻將職業賭場，逮捕11人送辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月16日
台南市警察局第五分局15日深夜攻堅破獲隱身在台南市北區藝品拍賣場的麻將職業賭場，逮捕11人送辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月16日
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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市警局第五分局昨天深夜攻堅破獲隱身在台南市北區藝品拍賣場的麻將職業賭場，逮捕11人；警方調查，此賭場開業僅40天，賭資帳冊登記金額已逾新台幣1200萬元。

台南市警局第五分局警員今天告訴中央社記者，警方9月上旬獲報台南市北區文賢一路藝品拍賣場不法聚賭，每到晚間名車聚集，出入人士複雜，調查蒐證得知有人承租拍賣場攤位，再以木板隔間經營麻將賭場。

警方昨天深夜10時許攻堅，當場逮捕37歲負責人黃姓男子等3名工作人員及8名賭客，同時查扣13萬餘元賭資、監視器、籌碼等物。警方發現，此賭場僅營業40天，賭資帳冊登記金額已逾1200萬元，讓查緝警員相當驚訝。

警方訊後，將黃男、把風人員、屋主兼清潔人員以賭博罪嫌移送，8名賭客各以違反社會秩序維護法開罰9000元。（編輯：張芷瑄）1110916

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