彰化警上班途中車禍 經一夜搶救不治

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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）鹿港警分局偵查隊賴姓巡佐昨天騎機車上班途中發生車禍重傷，經一夜搶救無效，家屬今天上午讓他留一口氣返家後過世，鹿港分局表示，賴員上班時車禍不治，屬因公死亡。

彰化縣警察局鹿港分局47歲賴姓巡佐昨天上午騎機車上班途中，在大村鄉一處路口與一輛休旅車碰撞，賴姓巡佐卡在車底，當場失去生命徵象，緊急轉送彰化基督教醫院急救，情況很不樂觀，經一夜搶救仍未見好轉，家屬今天上午決定讓賴姓巡佐「留一口氣回家」。

彰基發言人、醫師周志中表示，賴姓巡佐昨天上午發生車禍，經員林基督教醫院積極搶救恢復生命徵象，很快轉院到彰基進一步搶救，因有嚴重外傷，檢查發現腦部有空氣、嚴重氣血胸、肋骨多處骨折、鎖骨及肩胛骨碎裂，送進加護病房並裝葉克膜積極搶救，但今天上午血壓、脈搏逐漸消失，尊重家屬意願留一口氣回去。

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根據鹿港分局資料，賴姓巡佐是警專13期，曾任員林、和美分局警員、偵查佐，2017年調升鹿港分局警備隊巡佐，由於對刑事偵查工作有熱忱，支援分局偵查隊至今，從警年資26年6個月，獲記大功2次、記功34次、嘉獎1209次，曾偵破殺人、持槍等案件。

鹿港分局長郭志豪中午前往靈堂弔唁，他接受中央社記者訪問表示，賴姓巡佐於1996年投入警職，表現非常優秀，由於上班途中發生車禍死亡，依照過往經驗，是屬於因公死亡範圍，撫卹金初步估計約新台幣800多萬元，後續由銓敘部進一步認定。（編輯：郭諭儒）1110916