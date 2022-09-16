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詐騙集團中轉泰國 移民署駐地官員助上百台人返家

2022/9/16 17:12（9/16 17:21 更新）
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移民署駐泰官員近半年協助上百位被騙到柬埔寨或是緬甸從事詐騙工作的台灣民眾返台，官員會陪受害者直到登機口為止。（移民署官員提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年9月16日
移民署駐泰官員近半年協助上百位被騙到柬埔寨或是緬甸從事詐騙工作的台灣民眾返台，官員會陪受害者直到登機口為止。（移民署官員提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年9月16日
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（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）台灣人遭詐騙到柬埔寨或緬甸從事詐騙工作，不少人行經泰國時脫逃，移民署駐泰官員近半年協助逾百位民眾返台，工作量大到幾乎以機場為家。泰國台商也出錢出力，協助受害者早日返家。

台灣人遭拐到柬埔寨或是緬甸從事詐騙成為新聞焦點，泰國成為詐騙集團把受害者從柬埔寨轉賣到緬甸的中轉地，不少受害者行經泰國時會想辦法脫逃。8月開始由於各界關注程度升高，柬埔寨官方開始大力掃蕩，大批受害者因此被詐騙集團丟包在泰國。

移民署駐泰官員向中央社表示，今年4月起到本週，他已經協助了上百位民眾順利返台，尤其近1個月每天都有脫逃的受害者要返台，他幾乎把機場當家。

受害者中多數是從柬埔寨或緬甸KK園區逃出來或被人蛇集團釋放；有些受害者是自己或透過家屬聯繫代表處，也有人看了新聞在機場找泰國觀光警察求助，泰國警察再通知移民署官員到場協助。

這名官員表示，協助受害者返台的細節相當繁瑣，當受害者聯繫上移民署官員後，要先找地方暫時安置他們，有些人沒有簽證就進入泰國，等於是偷渡，他要協助處理應對泰國的移民法規，每個受害者要上飛機時移民署官員一定會跟著到候機室，確認受害者上機後才離開。

不過，對他來說，最困難的部份在於如何安撫焦慮家屬的情緒，因為訊息混亂，有的父母看了新聞以為小孩會被泰國警方送交給人蛇集團，他就要一直解釋泰國不會發生這樣的事情，經常到半夜還在回覆家屬訊息。

不只家屬情緒需要安撫，受害者的情緒也需要安撫。很多受害者即使到了機場還是會害怕被人蛇集團找上，直到看到移民署官員才會較為放心；移民署官員也曾遇過受害者在等待返台期間一度說想自殺後失聯，幸好後來又聯繫到人，就趕緊安排這位受害者搭機返台。

由於工作量實在太大，移民署緊急從台灣再調派2人短期派駐曼谷，協助受害者返台相關工作。

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不少受害者因為匆忙逃出來，身上沒有太多現金可以回台，為了幫助受害人盡早返台，在泰台商也出錢出力。

緊急急難救助組織會長、同時也是泰國台灣商會聯合總會會長郭修敏表示，之前台商會自掏腰包幫助受害者返台，看著從柬埔寨或緬甸經過泰國、在泰國成功脫逃的個案越來越多，緊急急難救助組織上週緊急募了45萬泰銖（約新台幣38萬元），未來還會繼續募款，專款專用於協助受害者的臨時安置或返台機票等事宜。（編輯：周永捷）1110916

台灣民眾被拐到柬埔寨或緬甸從事詐騙工作，不少人在行經泰國時想辦法脫逃，有人看了新聞在機場找泰國觀光警察求助，泰國警察再通知移民署官員到場協助。（泰國警方提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年9月16日
台灣民眾被拐到柬埔寨或緬甸從事詐騙工作，不少人在行經泰國時想辦法脫逃，有人看了新聞在機場找泰國觀光警察求助，泰國警察再通知移民署官員到場協助。（泰國警方提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年9月16日
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