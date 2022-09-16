詐騙集團中轉泰國 移民署駐地官員助上百台人返家

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（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）台灣人遭詐騙到柬埔寨或緬甸從事詐騙工作，不少人行經泰國時脫逃，移民署駐泰官員近半年協助逾百位民眾返台，工作量大到幾乎以機場為家。泰國台商也出錢出力，協助受害者早日返家。

台灣人遭拐到柬埔寨或是緬甸從事詐騙成為新聞焦點，泰國成為詐騙集團把受害者從柬埔寨轉賣到緬甸的中轉地，不少受害者行經泰國時會想辦法脫逃。8月開始由於各界關注程度升高，柬埔寨官方開始大力掃蕩，大批受害者因此被詐騙集團丟包在泰國。

移民署駐泰官員向中央社表示，今年4月起到本週，他已經協助了上百位民眾順利返台，尤其近1個月每天都有脫逃的受害者要返台，他幾乎把機場當家。

受害者中多數是從柬埔寨或緬甸KK園區逃出來或被人蛇集團釋放；有些受害者是自己或透過家屬聯繫代表處，也有人看了新聞在機場找泰國觀光警察求助，泰國警察再通知移民署官員到場協助。

這名官員表示，協助受害者返台的細節相當繁瑣，當受害者聯繫上移民署官員後，要先找地方暫時安置他們，有些人沒有簽證就進入泰國，等於是偷渡，他要協助處理應對泰國的移民法規，每個受害者要上飛機時移民署官員一定會跟著到候機室，確認受害者上機後才離開。

不過，對他來說，最困難的部份在於如何安撫焦慮家屬的情緒，因為訊息混亂，有的父母看了新聞以為小孩會被泰國警方送交給人蛇集團，他就要一直解釋泰國不會發生這樣的事情，經常到半夜還在回覆家屬訊息。

不只家屬情緒需要安撫，受害者的情緒也需要安撫。很多受害者即使到了機場還是會害怕被人蛇集團找上，直到看到移民署官員才會較為放心；移民署官員也曾遇過受害者在等待返台期間一度說想自殺後失聯，幸好後來又聯繫到人，就趕緊安排這位受害者搭機返台。

由於工作量實在太大，移民署緊急從台灣再調派2人短期派駐曼谷，協助受害者返台相關工作。

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不少受害者因為匆忙逃出來，身上沒有太多現金可以回台，為了幫助受害人盡早返台，在泰台商也出錢出力。

緊急急難救助組織會長、同時也是泰國台灣商會聯合總會會長郭修敏表示，之前台商會自掏腰包幫助受害者返台，看著從柬埔寨或緬甸經過泰國、在泰國成功脫逃的個案越來越多，緊急急難救助組織上週緊急募了45萬泰銖（約新台幣38萬元），未來還會繼續募款，專款專用於協助受害者的臨時安置或返台機票等事宜。（編輯：周永捷）1110916