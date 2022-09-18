9遊客受困六十石山 警員徒步摸黑救援

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）台東下午發生規模6.8地震，花蓮富里鄉六十石山區道路因坍方落石受阻，不少民眾受困山中，玉里警方獲報有包括小孩、老人在內9名遊客在半山腰進退不得，警員徒步上山救援，平安救下山。

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花蓮縣警察局玉里分局表示，東里派出所傍晚獲報，有民眾受困六十石山，警員徒步由阿眉溪旁產業道路上山，約在3.7K處發現受困民眾9人，包含小孩、老人等。由於天色已暗，山區道路並無路燈，所幸員警攜帶手電筒帶領受困民眾下山。

另外，玉里鎮赤科山產業道路也坍方受阻，已搶通至6.7K處，因巨石擋路，目前等大型機具到場才能清除，特搜人員以徒步攀爬接駁方式將遊客13人帶出，目前有1遊客腳部受傷、無生命危險。（編輯：謝雅竹）1110918