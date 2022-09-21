強迫女子柬埔寨陪酒賣淫 女人蛇一入國門遭逮

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）吳姓女子涉及在柬埔寨經營詐欺集團、酒店性交易等，已有23人受害，台中地檢署16日在桃園國際機場拘提她，依法送辦，台中地院裁定新台幣30萬元交保，檢方提出抗告。

台中地檢署今天發布新聞稿指出，吳女所屬的犯罪集團，在柬埔寨境內多元經營包含詐欺集團、酒店性交易等多項不法事業，在臉書（Facebook）、IG等社群軟體，以「高薪」、「酒店服務」為廣告，號召不特定女子前往柬埔寨酒店陪酒。

入境後，隨即以辦理簽證為由，強扣該女子護照並要求簽署工作契約，若女子反悔不願意繼續陪酒工作，將她轉賣到特定會館強迫賣淫。另以「招待旅遊」等藉口，誘騙被害人出境至柬埔寨，強扣護照、沒收手機並私行拘禁，強迫被害人從事電信詐欺。

經查證，吳女還負責代辦機票事宜，已有23名國人出境前往柬埔寨，目前仍多人尚未回台。

台中地檢署指揮台中市刑警大隊、第一警分局、霧峰分局等相關單位，事前傳訊多名被害人釐清案情後，經過連日蒐證、部署，9月16日在桃園國際機場搜索、拘提剛自柬埔寨入境的吳女。

檢查官訊後，認定吳女涉及違反組織犯罪防制條例、意圖營利以詐術使人出國罪、人口 販運、加重詐欺及意圖營利強迫女子與他人為性交行為等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。

台中地方法院諭知具保30萬元，並限制出境、出海。台中地檢署提出抗告，法院審理中。（編輯：謝雅竹）1110921