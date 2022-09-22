南二監接風嗆警推擠 主嫌等4人遭聲押

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（中央社記者張榮祥台南22日電）蔡姓男子等多人20日下午在台南第二監獄外，準備放鞭炮迎接假釋受刑人遭制止後，向人單勢薄的警員叫囂推擠，警方事後逮15人送辦，南檢訊後向法院聲請羈押蔡姓主嫌等4人。

台南地檢署發言人許嘉龍今天指出，蔡姓主嫌20日帶著近20人在台南第二監獄門口向南二監管理員及警員叫囂推擠，涉嫌妨害公務，警方拘提8人及通知7人到案說明後送辦。

南檢訊後認定蔡姓主嫌、蔡男、張男及曾男等4人分別涉及妨害秩序、侮辱公務員等犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向台南地方法院聲請羈押，另2人交保，2人限制住居，其他人飭回。

這起接風假釋受刑人卻釀成警員遭叫囂事件，肇因於蔡男20日下午4時許前往台南市六甲區的台南第二監獄迎接林姓同窗獄友，蔡姓主嫌等人準備在南二監門口放鞭炮慶祝時遭制止，派出所警員也趕到現場。

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未料，派出所警員人單勢薄，蔡姓主嫌等人向警員叫囂推擠後，帶著鞭炮和林姓假釋受刑人離開，快打部隊隨後趕到卻撲了個空；但整起過程影片卻在網路上流傳。

台南地檢署得知後，立刻指示台南市警察局長方仰寧偵辦，市警局刑警大隊隨即組成專案小組；檢察官也以組織犯罪及妨害公務等罪名核發拘票，將鬧事眾人拘提到案，蔡姓主嫌主動到麻豆分局投案。（編輯：卞金峰）1110922