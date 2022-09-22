更多編輯台推薦新聞：
特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起
兩岸

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

人類活動氣候變遷夾擊 文明搖籃底格里斯河逐漸枯竭
國際

人類活動氣候變遷夾擊 文明搖籃底格里斯河逐漸枯竭

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣盤中見31.6元 午盤重貶1.52角暫收31.592元
首頁 / 社會

南二監接風嗆警推擠 主嫌等4人遭聲押

2022/9/22 10:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南22日電）蔡姓男子等多人20日下午在台南第二監獄外，準備放鞭炮迎接假釋受刑人遭制止後，向人單勢薄的警員叫囂推擠，警方事後逮15人送辦，南檢訊後向法院聲請羈押蔡姓主嫌等4人。

台南地檢署發言人許嘉龍今天指出，蔡姓主嫌20日帶著近20人在台南第二監獄門口向南二監管理員及警員叫囂推擠，涉嫌妨害公務，警方拘提8人及通知7人到案說明後送辦。

南檢訊後認定蔡姓主嫌、蔡男、張男及曾男等4人分別涉及妨害秩序、侮辱公務員等犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向台南地方法院聲請羈押，另2人交保，2人限制住居，其他人飭回。

這起接風假釋受刑人卻釀成警員遭叫囂事件，肇因於蔡男20日下午4時許前往台南市六甲區的台南第二監獄迎接林姓同窗獄友，蔡姓主嫌等人準備在南二監門口放鞭炮慶祝時遭制止，派出所警員也趕到現場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

未料，派出所警員人單勢薄，蔡姓主嫌等人向警員叫囂推擠後，帶著鞭炮和林姓假釋受刑人離開，快打部隊隨後趕到卻撲了個空；但整起過程影片卻在網路上流傳。

台南地檢署得知後，立刻指示台南市警察局長方仰寧偵辦，市警局刑警大隊隨即組成專案小組；檢察官也以組織犯罪及妨害公務等罪名核發拘票，將鬧事眾人拘提到案，蔡姓主嫌主動到麻豆分局投案。（編輯：卞金峰）1110922

許嘉龍
台南民宅火警初判客廳起火 死者均吸入性嗆傷
方仰寧
南二監接風嗆警推擠 14人到案偵訊中 南二監接風向警方叫囂推擠 檢方急發拘票逮人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族