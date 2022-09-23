更多編輯台推薦新聞：
專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看
生活

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵
科技

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球
運動

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男童莿仔埤圳玩水溺斃 父親現場指認痛哭失聲

2022/9/23 15:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化縣溪州鄉1名男童昨天下午前往莿仔埤圳玩水溺斃，遺體今天凌晨尋獲；男童父親現場指認遺體時痛哭失聲，還說兒子會自己做功課很乖很孝順，沒想到戲水發生意外。

彰化縣溪州鄉傳出溺水意外，1名男童昨天下課後前往溪州鄉莿仔埤圳戲水，家人發現男童失蹤通報警消協尋，消防隊員今天凌晨在下游1處水閘門找到男童遺體。

當地民眾指出，男童父母已經離婚，男童和姊姊以及父親住在一起，而男童昨天下午放學後在溪州鄉大庄村戰車公園旁的莿仔埤圳戲水，傍晚男童阿公發現孫子沒回家前往公園查看，只發現男童腳踏車及制服，懷疑男童可能進入莿仔埤圳玩水，趕緊打119報案協尋。

男童父親表示，自己因為工作關係，有時不在家，阿公負責照顧兒子和女兒，但兒子很乖很孝順，平時放學回家都會自己做功課。

至於發生溺斃意外的莿仔埤圳屬於灌溉渠道，設有欄杆禁止民眾進入戲水，也都設有警告標示提醒民眾不要入內戲水。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

農田水利署彰化管理處溪州工作站人員接受媒體聯訪時指出，昨天為尋找另名溺水男子，下午3時46分左右曾開閘門放水，後來又關閉；警方表示，由於男童戲水地點沒有裝監視器，男童是否因閘門打開放水被水沖走溺斃仍需調查。

針對男童溺斃案，彰縣府中午也發布新聞指出，男童父母離異，由阿公負責照顧，且男童一家人屬於低收入戶，社會處會持續關心，協助家人處理後事，縣府教育處也說明，會協助家屬申請辦理學生平安保險事宜。（編輯：黃世雅）1110923

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族