向民航局討溢付租金 華航獲賠2.7億元確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北26日電）民航局6架飛機長期由華航租用，華航認為溢付租金逾12億元提告返還，一、二審均敗訴，更一審認定溢付租金1億7872萬元，加利息逾2.7億元。最高法院今天駁回上訴確定。

交通部民航局於民國79年間以民航作業基金向美國購買多架飛機，並租給華航，當初合約規定，其中6架飛機租期19年半，期滿飛機歸華航所有，立法院及監察院都認為，租機合約有違國有財產法，立法院在88年決議，要求民航局收回飛機。

民航局與華航在91年間簽立終止飛機租賃契約協議書，飛機所有權歸民航局，由國有財產局（現為國有財產署）標售。

華航興訟主張，原契約因立法院決議要求而提前終止，且決議已變更原本華航與民航局的對價關係，並重新調整租金數額，認為有溢付租金新台幣12億4317萬1655元，請求民航局返還。

一、二審法院認為，雙方合意終止契約及約定調整租金內容重新計算，並無溢付租金，判華航敗訴。經上訴，遭最高法院撤銷發回。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣高等法院更一審指出，兩造於91年7月間簽立協議書時，針對租金應依行政院核定利率計算飛機租金數額，機價扣除飛機殘值4.88%方式為調整，依調整後租金計算方式，華航溢付租金為1億7872萬8146元。

更一審判決，民航局應給付中華航空股份有限公司新台幣1億7872萬8146元，及自100年3月3日起至清償日止，按年息5%計算之利息（利息約9830萬元）。最高法院今天駁回上訴，全案確定。（編輯：李亨山）1110926